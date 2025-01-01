पात्र व्यक्ति को लाभ लेने में अड़चन न आए : डॉ. मिड्ढा

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जींद। सेवा संकल्प अभियान के तहत ईंटल कलां के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सेवा सेतु कैंप लगाया। कैंप में विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी दी गई।कैंप का शुभारंभ डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा ने किया। उन्होंने विभिन्न विभागों की स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन और नागरिकों को दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ लेने में तकनीकी या प्रशासनिक अड़चन नहीं आनी चाहिए। कैंप में प्राप्त आवेदनों और शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के निर्देश भी दिए।डॉ. मिड्ढा ने जींद में चल रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों के कारण जिले का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को जल्द भाखड़ा का स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने की दिशा में भी कार्य चल रहा है। इसके अलावा जींद को चारों ओर से जोड़ने के लिए बाईपास सड़क निर्माण की योजना पर भी काम किया जाएगा।