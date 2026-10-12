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Jind News: शिव कॉलोनी में महिला के कान से बाली छीनी

Mon, 12 Oct 2026 02:47 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:47 AM IST
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Earring snatched from woman's ear in Shiv Colony.
जींद। गोहाना रोड स्थित बस स्टॉप पर बैठी शिव कॉलोनी निवासी दर्शन देवी (70 ) के कान से सोने की बाली छीनकर युवक भाग गया। इससे पहले गांधीनगर, रामबीर कॉलोनी और गांव कर्मगढ़ में भी महिलाओं को निशाना बनाया जा चुका है। दर्शन देवी ने एफआईआर में बताया कि 10 अक्तूबर को वह रोजाना की तरह सुबह सैर के लिए गई थीं। इसके बाद वह गोहाना रोड स्थित बस स्टॉप पर जाकर बैठ गई। वहां पहले से एक युवक बैठा हुआ था। आरोप है कि मौका देखकर युवक ने उसके कान में पहनी सोने की बाली खींच ली और पुराना बस स्टैंड की तरफ रजवाहा रोड से भाग गया। एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि छीना-झपटी की घटनाओं को लेकर पुलिस गंभीर है। थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को लगातार गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हुए हैं। वहीं छीना-झपटी करने वाले आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संवाद
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