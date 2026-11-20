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जींद। जींद। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार की रोकथाम और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के लिए प्रशासन ने संबंधित विभागों को लंबित मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में सीटीएम मोनिका रानी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी एवं सतर्कता समिति की बैठक हुई। सीटीएम मोनिका रानी ने कहा कि एससी-एसटी वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें समय पर न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारियों को अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में संवेदनशीलता और निष्पक्षता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जांच और चालान से जुड़े लंबित कार्य निर्धारित समय में पूरे किए जाएं, ताकि पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को उनके अधिकारों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें तथा पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। बैठक में डीएसपी संदीप कुमार और जिला कल्याण अधिकारी दीपिका सारसर मौजूद रहीं। संवाद