Jind News: आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करवाने की मांग

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उपप्रधान अभिषेक जुलाना ने कहा कि भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर ने अपना जीवन शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित किया। कॉलेज परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित होने से विद्यार्थियों को उनके विचारों, संघर्ष और आदर्शों से प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कॉलेज प्रशासन से डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करवाने की दिशा में जल्द उचित कदम उठाने की अपील की। आशीष ने कॉलेज परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने और मधुमक्खियों के छत्तों को सुरक्षित तरीके से हटवाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाना कॉलेज प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। संवाद