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Jind News: 10 साल की पाॅलिसी का दशहरे पर अनुबंधित अध्यापक करेंगे दहन

Mon, 19 Oct 2026 03:04 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 03:04 AM IST
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Contractual teachers will burn a
49-रोहतक के कर्मचारी भवन में बैठक करते राजकीय ​अनुबंधित संघ के सदस्य। स्रोत : संघ - फोटो : samvad
रोहतक। राज्यस्तरीय सम्मेलन में राजकीय अनुबंधित संघ ने निर्णय लिया कि 20 अक्तूबर को विरोध स्वरूप दशहरा के मौके पर 10 साल की पाॅलिसी का दहन किया जाएगा। 25 को कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ तक न्याय यात्रा का नैतिक समर्थन किया जाएगा। 26 को सभी केबिनेट मंत्रियों व विधायक को प्रदर्शन कर उनके आवास व कार्यालय पर ज्ञापन सौपेंगे।
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शहर के कर्मचारी भवन में रविवार को राजकीय अनुबंधित संघ के आह्वान पर अध्यापकों का राज्यस्तरीय सम्मलेन हुआ। राज्य प्रधान दिनेश यादव ने कहा कि सरकार की निजीकरण व कच्ची भर्ती नीति का खामियाजा 20 वर्षों से 18 हजार अतिथि अध्यापक भुगत रहे हैं। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट व 29 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट ने 2014 की नियमितीकरण पॉलिसी के तहत नियमित करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके सरकार आरक्षण, मेरिट, टेट जैसे बहानों से मामला लटका रही है।
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इस दौरान सत्यपाल सिवाच, सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव कृष्ण नैन, महिला विंग प्रधान पूनम कुमारी, महासचिव भूपेंद्र सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।
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