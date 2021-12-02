Jind News: वाल्मीकि भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ आज

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सत्यवान ढिलौड़ ने बताया कि भवन एवं छात्रावास के निर्माण कार्य का शुभारंभ बाबा फुल्लू साध गोशाला उचाना खुर्द के संचालक स्वामी वजीरानंद सरस्वती द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने वाले से आह्वान किया कि वे अपने पूर्वजों के नाम से एक ईंट खरीदकर अवश्य लाएं, ताकि इस पुण्य कार्य में अपना योगदान देकर भवन निर्माण में सहभागी बन सकें। उन्होंने कहा कि भगवान वाल्मीकि के आदर्श समाज को सद्भाव, समानता और सेवा का संदेश देते हैं।

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उचाना। पालवां में नवनिर्मित भगवान वाल्मीकि भवन एवं छात्रावास के निर्माण कार्य का शुभारंभ 18 अक्तूबर को किया जाएगा। भगवान वाल्मीकि जयंती भी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। कार्यक्रम को लेकर आयोजकों में उत्साह है।