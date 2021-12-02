वोट चोरी के नाम पर अराजकता फैला रही कांग्रेस: देवेंद्र

विज्ञापन

अत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट नहीं, बल्कि लोगों के दिल चोरी करते हैं। यही कारण है कि देश और प्रदेश की जनता ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कामों पर विश्वास जताते हुए पार्टी को समर्थन दिया है। कांग्रेस को जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए और बेबुनियाद आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करने से बचना चाहिए।कांग्रेस पर उठाए सवालविधायक ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री और गुरुग्राम के पूर्व विधायक सुखबीर कटारिया का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2019 के चुनाव के दौरान सामने आई जानकारी के अनुसार उनके खिलाफ 40 से अधिक आपराधिक शिकायतें थीं, जिनमें 30 एफआईआर दर्ज होने का दावा किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने रिकॉर्ड पर भी नजर डालनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेता पर चुनाव में फर्जी वोट बनवाने के आरोप भी लगाए।