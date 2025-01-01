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Jind News: भगवानपुरा में चलाया सफाई अभियान

Mon, 05 Oct 2026 12:03 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:03 AM IST
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Cleanliness drive conducted in Bhagwanpura
फोटो 04जेएनडी21-भगवानपुरा में चलाया गया सफाई अभियान। स्रोत
उचाना। सेवा संकल्प अभियान के तहत गांव भगवानपुरा में भाजपा मंडल महामंत्री रमेश राणा की अध्यक्षता में सफाई अभियान चलाया। पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने गांव में विभिन्न स्थानों पर सफाई कर ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण बनाए रखने का संकल्प लिया। अभियान में सत्यवान कौशिक, अनिल कुमार झील, हरदीप पांचाल, सोनू घसो, ध्यान सिंह घसो, पूर्व सरपंच सूबे सिंह, वीरेंद्र शर्मा, सुरेश राणा, छबीला, शिया राम सैनी मौजूद रहे। संवाद
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