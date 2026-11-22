Jind News: मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई के लिए दिल्ली में तीन दिवसीय संसद मार्च करेगी सीटू
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:39 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:39 PM IST
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जींद। मजदूरों, कर्मचारियों, स्कीम वर्करों और ठेका एवं अस्थायी कर्मचारियों के अधिकारों की मांग को लेकर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) की ओर से एक से तीन दिसंबर तक दिल्ली के रामलीला मैदान में तीन दिवसीय संसद मार्च किया जाएगा। आंदोलन में देशभर से मजदूर और कर्मचारी शामिल होंगे।
सीटू जिला कमेटी ने जिले के मजदूरों और कर्मचारी यूनियनों से दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया है। रविवार को सीटू जिला कमेटी ने मनोहरपुर, मांडो खेड़ी, लखमीरवाला, रामराय, पोंकरी खेड़ी, ईगराह और घिमाना गांवों में नुक्कड़ सभाएं कीं। इनमें जिला सचिव संदीप जाजवान, जिला उपप्रधान कपूर सिंह और जोगिंद्र ने मजदूरों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से मेहनतकश वर्ग के अधिकार कमजोर हो रहे हैं। चार श्रम संहिताओं के माध्यम से मजदूरों के नौकरी, वेतन, सामाजिक सुरक्षा और यूनियन बनाने के अधिकार प्रभावित होने की आशंका है। इनसे हड़ताल और प्रदर्शन करना भी कठिन हो जाएगा। ऐसे में मजदूरों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। सभाओं में पिंकी, कमलेश, नीलम, सुषमा, कश्मीर, राजेंद्र, रणबीर, रामदास और मदन मौजूद रहे।
26 हजार रुपये न्यूनतम वेतन और 21 हजार पेंशन की मांग
सीटू नेताओं ने सभी मजदूरों के लिए कम से कम 26 हजार रुपये मासिक न्यूनतम वेतन की मांग उठाई। उन्होंने ठेका, अस्थायी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करने, समान काम के लिए समान वेतन देने तथा आंगनबाड़ी, आशा और मिड-डे-मील वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। मनरेगा कानून बहाल कर साल में कम से कम 200 दिन काम की गारंटी देने, शहरी क्षेत्रों में भी इसका विस्तार करने की मांग की गई।
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सीटू जिला कमेटी ने जिले के मजदूरों और कर्मचारी यूनियनों से दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया है। रविवार को सीटू जिला कमेटी ने मनोहरपुर, मांडो खेड़ी, लखमीरवाला, रामराय, पोंकरी खेड़ी, ईगराह और घिमाना गांवों में नुक्कड़ सभाएं कीं। इनमें जिला सचिव संदीप जाजवान, जिला उपप्रधान कपूर सिंह और जोगिंद्र ने मजदूरों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से मेहनतकश वर्ग के अधिकार कमजोर हो रहे हैं। चार श्रम संहिताओं के माध्यम से मजदूरों के नौकरी, वेतन, सामाजिक सुरक्षा और यूनियन बनाने के अधिकार प्रभावित होने की आशंका है। इनसे हड़ताल और प्रदर्शन करना भी कठिन हो जाएगा। ऐसे में मजदूरों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। सभाओं में पिंकी, कमलेश, नीलम, सुषमा, कश्मीर, राजेंद्र, रणबीर, रामदास और मदन मौजूद रहे।
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26 हजार रुपये न्यूनतम वेतन और 21 हजार पेंशन की मांग
सीटू नेताओं ने सभी मजदूरों के लिए कम से कम 26 हजार रुपये मासिक न्यूनतम वेतन की मांग उठाई। उन्होंने ठेका, अस्थायी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करने, समान काम के लिए समान वेतन देने तथा आंगनबाड़ी, आशा और मिड-डे-मील वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। मनरेगा कानून बहाल कर साल में कम से कम 200 दिन काम की गारंटी देने, शहरी क्षेत्रों में भी इसका विस्तार करने की मांग की गई।
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