Jind News: तीन नाबालिगों का बाल विवाह रुकवाया

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बाल विवाह निषेध अधिकारी को सूचना मिली थी कि करसिंधू गांव में दो नाबालिग लड़कियों की शादी करवाई जा रही है और बारात हिसार जिले के मिर्जापुर गांव से आने वाली है। सूचना पर रवि लोहान, महिला थाना से आरती, रीतु, नीलम, सुरेश, दीपक और विनोद सहित जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एवं एमडीडी ऑफ इंडिया के जिला समन्वयक नरेंद्र शर्मा और मनीष मौके पर पहुंचे थे।

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जींद। बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय की टीम ने करसिंधू गांव में कार्रवाई कर तीन नाबालिगों का बाल विवाह रुकवा दिया। दुल्हन बनी दोनों लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से कम मिली, जबकि दूल्हा बनकर आए दो लड़कों में से एक की उम्र 21 वर्ष से कम पाई गई। कार्रवाई के बाद दोनों परिवारों ने बच्चों के बालिग होने तक विवाह नहीं करने का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद दोनों बारातें बिना दुल्हनों के लौट गईं।