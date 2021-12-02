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हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड के चेयरमैन एवं जुलाना से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी अपनी बेटी राधा के कुआं पूजन की खुशियां पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ साझा करेंगे। आयोजन को बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।ओम् आयुर्वेदा के संचालक एवं समाजसेवी आचार्य विकास कुमार ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बेटी किसी एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की अनमोल धरोहर होती है। बेटी के जन्म को उत्सव बनाकर समाज को इसमें शामिल करना अन्य परिवारों को भी प्रेरित करेगा।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत की धरती से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कर बेटियों के संरक्षण, शिक्षा और सम्मान का संदेश दिया था। ऐसे आयोजन सामाजिक स्तर पर इस सोच को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं।कैप्टन योगेश बैरागी के अनुसार समारोह में 50 हजार से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसके लिए सफीदों के जींद रोड स्थित ट्रक यूनियन ग्राउंड में करीब चार एकड़ क्षेत्र में टेंट लगाया जाएगा, जबकि पांच एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए 500 से अधिक स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाई जाएगी।समारोह में लोगों को आमंत्रित करने के लिए दिल्ली सहित कई राज्यों, हरियाणा के विभिन्न शहरों और 150 से अधिक गांवों में चूल्हा न्योता पहुंचाया जा रहा है।