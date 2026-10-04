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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   BSP State President conducts public outreach for Kanshiram's Parinirvan Diwas ceremony.

Jind News: कांशीराम परिनिर्वाण दिवस समारोह के लिए बसपा प्रदेशाध्यक्ष ने किया जनसंपर्क

Sun, 04 Oct 2026 02:23 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:23 AM IST
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BSP State President conducts public outreach for Kanshiram's Parinirvan Diwas ceremony.
फोटो 03जेएनडी04-उचाना में जन संपर्क अ​​भियान के दौरान कार्यक्रम में बोलते हुए बसपा प्रदेशाध्यक्
जींद। बसपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कृष्ण जमालपुर ने नौ अक्तूबर को होने वाले जोन स्तरीय संकल्प दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर विधानसभा उचाना के विभिन्न गांवों का दौरा किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से समारोह में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। समारोह मान्यवर कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर शहर के सफीदों रोड स्थित दीप पैलेस में आयोजित होगा।
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शनिवार को उन्होंने दुर्जनपुर, उदयपुर, मखंड, बुडायन, काकड़ौद, उचाना खुर्द, उचाना कलां, खेड़ी मसानिया और पालवां में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर कार्यक्रम में पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं राज्यसभा सांसद रामजी गौतम मुख्य अतिथि होंगे। प्रदेश प्रभारी सीपी सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, जबकि अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कृष्ण जमालपुर करेंगे।
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उन्होंने कहा कि मान्यवर कांशीराम के अधूरे कारवां को आगे बढ़ाने के लिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।
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उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांट रही है। उन्होंने हरियाणा में अपराध की घटनाओं को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। डॉ. जमालपुर ने कहा कि बसपा को बूथ स्तर तक मजबूत कर संगठन को विस्तार दिया जाएगा।

उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर भी कहा कि देश में जातिवाद नहीं होता तो उन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर पहले ही मिल चुका होता।
इस दौरान प्रदेश सचिव एसडीओ सूरत सिंह, जिला अध्यक्ष राकेश सिवानामाल, वरिष्ठ नेता डॉ. प्रवीण मंडल, उचाना विधानसभा अध्यक्ष रणधीर सिंह घोघड़ियां, विधानसभा प्रभारी सुरेंद्र मांडी, ईश्वर उचाना, राजपाल सिंगवाल व अन्य मौजूद रहे।
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