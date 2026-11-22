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प्रतियोगिता के परिणामों में रिया चौहान और कृष ने प्रथम स्थान हासिल किया। 400 मीटर दौड़ में यश ने पहला और सीरत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं रिले रेस में पिहू ने प्रथम स्थान हासिल किया।प्रतियोगिता का आयोजन कोच प्रमोद और कोच रोबिन की देखरेख में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर पार्षद दीपक चौहान, सचिव प्रेम सिंह जागलान, विनोद, अमित, धर्मबीर, अंकित, नरेंद्र, राजेश और सोहन लाल मौजूद रहे।यह एथलेटिक नर्सरी प्रिंसिपल योगेंद्र पाल और डीएसओ रामपाल हुड्डा के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है। नर्सरी की विशेषता यह है कि यहां बच्चों को पूरी तरह निशुल्क शारीरिक एवं खेल प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को खेलों में आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करना है, ताकि वे अपनी प्रतिभा के दम पर जिले और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें।