Jind News: सफीदों की एथलेटिक नर्सरी में खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:38 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:38 PM IST
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सफीदों। जीएमएसएसएस एथलेटिक नर्सरी सफीदों में एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लड़के और लड़कियों के लिए 200, 400 और 600 मीटर दौड़ सहित रिले रेस करवाई गई। इसमें नर्सरी के खिलाड़ियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और अपनी खेल प्रतिभा, फुर्ती और दमखम का शानदार प्रदर्शन किया।
प्रतियोगिता के परिणामों में रिया चौहान और कृष ने प्रथम स्थान हासिल किया। 400 मीटर दौड़ में यश ने पहला और सीरत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं रिले रेस में पिहू ने प्रथम स्थान हासिल किया।
प्रतियोगिता का आयोजन कोच प्रमोद और कोच रोबिन की देखरेख में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर पार्षद दीपक चौहान, सचिव प्रेम सिंह जागलान, विनोद, अमित, धर्मबीर, अंकित, नरेंद्र, राजेश और सोहन लाल मौजूद रहे।
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यह एथलेटिक नर्सरी प्रिंसिपल योगेंद्र पाल और डीएसओ रामपाल हुड्डा के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है। नर्सरी की विशेषता यह है कि यहां बच्चों को पूरी तरह निशुल्क शारीरिक एवं खेल प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को खेलों में आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करना है, ताकि वे अपनी प्रतिभा के दम पर जिले और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें।
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प्रतियोगिता के परिणामों में रिया चौहान और कृष ने प्रथम स्थान हासिल किया। 400 मीटर दौड़ में यश ने पहला और सीरत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं रिले रेस में पिहू ने प्रथम स्थान हासिल किया।
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प्रतियोगिता का आयोजन कोच प्रमोद और कोच रोबिन की देखरेख में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर पार्षद दीपक चौहान, सचिव प्रेम सिंह जागलान, विनोद, अमित, धर्मबीर, अंकित, नरेंद्र, राजेश और सोहन लाल मौजूद रहे।
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यह एथलेटिक नर्सरी प्रिंसिपल योगेंद्र पाल और डीएसओ रामपाल हुड्डा के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है। नर्सरी की विशेषता यह है कि यहां बच्चों को पूरी तरह निशुल्क शारीरिक एवं खेल प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को खेलों में आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करना है, ताकि वे अपनी प्रतिभा के दम पर जिले और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें।