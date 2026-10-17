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एलपीजी और ईंधन वितरण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने की पहल

Sat, 17 Oct 2026 11:52 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, रोहतक
अमर उजाला नेटवर्क, रोहतक Published by: Heera Updated Sat, 17 Oct 2026 11:52 PM IST
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An initiative to promote entrepreneurship in the LPG and fuel distribution sector
lpg cylinder - फोटो : Amar Ujala
भारत में एलपीजी और ईंधन वितरण क्षेत्र तेजी से उद्यमिता और स्वरोजगार के नए अवसरों के केंद्र के रूप में उभर रहा है। इस क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख कंपनियां युवाओं और महत्वाकांक्षी कारोबारियों को पारंपरिक सरकारी और निजी नौकरियों से आगे बढ़कर खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही हैं। यह पहल ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर आर्थिक सशक्तीकरण और व्यापक व्यावसायिक भागीदारी बढ़ाने के एक बड़े अभियान का हिस्सा है।
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ऐसे समय में जब देश के लाखों युवा सरकारी नौकरी या कॉर्पोरेट क्षेत्र में रोजगार ढूंढकर अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, इंदिरा गैस और इंदिरा फ्यूल टैंक सफलता को एक अलग और प्रगतिशील दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इनका मुख्य उद्देश्य युवाओं को केवल 'नौकरी तलाशने वाला' नहीं, बल्कि नए अवसर और रोजगार पैदा करने वाला बनाना है।
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भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में सूक्ष्म और लघु उद्योगों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये उद्यम न केवल स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर पैदा करते हैं, बल्कि देश की समग्र आर्थिक प्रगति में भी योगदान देते हैं।
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इस क्षमता को पहचानते हुए, इंदिरा गैस और इंदिरा फ्यूल टैंक भारत के सूक्ष्म उद्यम तंत्र को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही हैं। कंपनियों का मानना है कि अधिक से अधिक लोगों को स्वतंत्र व्यवसाय शुरू करने का आत्मविश्वास देने से आर्थिक आत्मनिर्भरता और व्यापक व्यापारिक भागीदारी की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

यह पहल केवल नए स्नातकों या पहली बार व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं तक ही सीमित नहीं है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो पहले से पारिवारिक व्यापार, पारंपरिक व्यवसायों या अन्य पेशों से जुड़े हैं और अपने कारोबार के विस्तार के लिए विकास के नए रास्ते तलाश रहे हैं।

एक नई सोच का निर्माण
इंदिरा गैस और इंदिरा फ्यूल टैंक की यह पहल केंद्र सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' की व्यापक राष्ट्रीय परिकल्पना के पूरी तरह अनुकूल है। कंपनियों का मानना है कि व्यापार शुरू करने का सपना किसी विशेष उम्र, भौगोलिक क्षेत्र या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि तक सीमित नहीं होना चाहिए।


भारत की अगली पीढ़ी की सफलता की कहानियां सिर्फ बड़े शहरों के कॉर्पोरेट दफ्तरों से ही नहीं, बल्कि देश के गांवों और छोटे कस्बों से भी निकलकर सामने आएंगी। एलपीजी और ईंधन वितरण क्षेत्र में इस तरह की पहल युवाओं को बड़े सपने देखने, खुद का व्यवसाय स्थापित करने और अपने आर्थिक भविष्य को स्वयं आकार देने के लिए पूरी तरह सशक्त बना रही है।
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