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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Allegations of irregularities in drain construction on Mahatma Gandhi Main Road.

Jind News: महात्मा गांधी मुख्य मार्ग पर नाला निर्माण में अनियमितता का आरोप

Mon, 12 Oct 2026 02:48 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:48 AM IST
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Allegations of irregularities in drain construction on Mahatma Gandhi Main Road.

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संवाद न्यूज एजेंसी
सफीदों। शहर के महात्मा गांधी मुख्य मार्ग पर नगर पालिका की ओर से कराए जा रहे नाले के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर दुकानदारों ने सवाल उठाए हैं। दुकानदारों ने ठेकेदार पर निर्माण में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि निर्माण में निर्धारित मानकों की अनदेखी की गई तो नाले की दीवार कमजोर पड़ सकती है और बारिश के दौरान जलभराव व गंदगी की समस्या बढ़ सकती है।
इस मार्ग के दुकानदार मनीष, संदीप, राकेश, हरदीप, राजू और अमरदीप ने बताया कि वह निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर पहले भी आपत्ति जता चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद काम जारी है। दुकानदारों का आरोप है कि नाले में सरिये के बीच की दूरी निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं रखी जा रही। कहीं सरियों के बीच अधिक तो कहीं कम अंतर दिखाई दे रहा है। इससे नाले की मजबूती प्रभावित होने और दीवार ढहने का खतरा बना हुआ है। दुकानदारों ने कहा कि उनकी लंबे समय से मांग थी कि महात्मा गांधी मुख्य मार्ग का निर्माण कराया जाए। अब काम शुरू हुआ है तो इसमें गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। उनका आरोप है कि निर्माण में मानक के अनुरूप सामग्री का इस्तेमाल नहीं हुआ तो नाला और सड़क समय से पहले खराब हो सकते हैं। इससे शहरवासियों को दोबारा परेशानी झेलनी पड़ेगी और सरकारी धन भी व्यर्थ खर्च होगा।
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दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने ठेकेदार के कारीगरों को निर्माण के सभी मानकों का पालन करने के लिए कहा था, लेकिन उनकी आपत्तियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने मांग की कि संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर नाले के निर्माण का निरीक्षण करें और सरिये की दूरी सहित अन्य तकनीकी मानकों की जांच करवाएं। साथ ही सड़क और नाले के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण सामग्री का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए।
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शिकायत मिली तो कराई जाएगी जांच : नपा सचिव
नगर पालिका सफीदों के सचिव आशीष कुमार ने कहा कि नाला निर्माण कार्य में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वह समय-समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हैं। यदि अनियमितता से संबंधित कोई मामला सामने आता है तो उसकी जांच करवाई जाएगी।
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