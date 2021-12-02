Jind News: एसपी से गुहार के बाद हादसे के 20 दिन बाद दर्ज हुई एफआईआर

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जोगिंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 28 सितंबर को वह अपनी कार से सफीदों की तरफ जा रहे थे। रास्ते में दूसरी कार के चालक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के एयरबैग खुल गए। इससे उनकी जान तो बच गई लेकिन उन्हें काफी चोटें आईं।जोगिंद्र के अनुसार, हादसे के बाद उन्हेंने सदर थाना पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को थाने में भी बुलाया लेकिन बाद में यह कहकर कार्रवाई नहीं की कि मामले में कोई कार्रवाई नहीं बनती। इसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी मनीष ने बताया कि दूसरी कार के चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।