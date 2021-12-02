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Jind News: एसपी से गुहार के बाद हादसे के 20 दिन बाद दर्ज हुई एफआईआर

Mon, 19 Oct 2026 12:14 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:14 AM IST
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After pleading with the SP, the FIR was registered 20 days after the accident.
जींद। सड़क हादसे में घायल होने के मामले में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गांव बिरोली निवासी जोगिंद्र को पुलिस अधीक्षक के पास गुहार लगानी पड़ी। एसपी को शिकायत देने के बाद सदर थाना पुलिस ने हादसे के 20 दिन बाद दूसरी कार के चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस अब हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
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जोगिंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 28 सितंबर को वह अपनी कार से सफीदों की तरफ जा रहे थे। रास्ते में दूसरी कार के चालक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के एयरबैग खुल गए। इससे उनकी जान तो बच गई लेकिन उन्हें काफी चोटें आईं।
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जोगिंद्र के अनुसार, हादसे के बाद उन्हेंने सदर थाना पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को थाने में भी बुलाया लेकिन बाद में यह कहकर कार्रवाई नहीं की कि मामले में कोई कार्रवाई नहीं बनती। इसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी मनीष ने बताया कि दूसरी कार के चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
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