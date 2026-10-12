Jind News: रसीदां में घर से सोने की तबीजी और नकदी चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार

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नरवाना। गांव रसीदां में घर की रसोई की खिड़की तोड़कर सोने के गहने और नकदी चोरी करने के मामले में थाना गढ़ी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गांव रसीदां निवासी विशाल उर्फ हरमन के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी से चोरी की गई आधा तोले की सोने की तबीजी और 1500 रुपये बरामद किए हैं। थाना गढ़ी प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि गांव रसीदां निवासी रामपाल ने शिकायत दी थी कि वह अपने परिवार के साथ टोहाना गए हुए थे। वापस लौटने पर घर की रसोई की खिड़की टूटी मिली। घर की जांच करने पर लोहे की अलमारी से करीब आधा तोले की सोने की गले की तबीजी और 3000 रुपये गायब मिले। थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि तकनीकी जांच और साक्ष्यों के आधार पर चौकी धमतान साहिब की टीम ने 9 अक्तूबर को विशाल उर्फ हरमन को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चोरी की गई सोने की तबीजी और 1500 रुपये बरामद किए गए। आरोपी को अदालत में पेश कर मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है।

