Jind News: सीबीएसई राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अभिमन्यु ने जीता कांस्य पदक

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जींद। गांव जामनी निवासी अभिमन्यु ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक जीतकर गांव और विद्यालय का नाम रोशन किया है। गुरुग्राम के भोंडसी में आयोजित सीबीएसई राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में अभिमन्यु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। अभिमन्यु आधारशिला पब्लिक स्कूल जींद में कक्षा 12वीं का विद्यार्थी है। पढ़ाई के साथ खेलों में रुचि रखने वाले अभिमन्यु ने अपनी मेहनत, लगन और खेल कौशल के दम पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक हासिल किया। उसकी इस उपलब्धि को विद्यालय और गांव के लिए गौरवपूर्ण क्षण माना जा रहा है। अभिमन्यु की सफलता से उत्साहित परिवारजनों और ग्रामीणों ने उसे बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक जीतना उसकी खेल प्रतिभा और मेहनत का परिणाम है।