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जींद। माता वैष्णो धाम में एक माह से चल रहे कार्तिक महोत्सव का समापन विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ हुआ। इस दौरान आचार्य पवन शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार गंगा की एक बूंद समुद्र के खारे जल को पवित्र करने के लिए पर्याप्त है, उसी प्रकार पुण्य की एक बूंद पापों के सागर को सोखने के लिए काफी है। महायज्ञ में सुनीता शर्मा और अनुराधा भोला ने संयुक्त रूप से पूर्णाहुति अर्पित की। आचार्य पवन शर्मा ने कहा कि भगवान के सामने ढेर सारे मंत्रों का जाप करने से ज्यादा जरूरी स्वच्छ अंत:करण और श्रद्धा से भरा हृदय है। प्रभु भक्ति के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर क्षण भगवान का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने संसार की तुलना सागर से करते हुए कहा कि जीवन में असुविधाओं और परेशानियों की लहरें आती रहती हैं। ऐसे में व्यक्ति को अपना लक्ष्य हमेशा सामने रखना चाहिए। संवाद