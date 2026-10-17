Jind News: जन्मदिन पर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प, ‘आरम्भ’ के तहत बांटे 101 पौधे

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नरवाना। पूर्व बार एसोसिएशन प्रधान एवं सर्वजातीय बिनैन खाप के लीगल सेल के सदस्य अधिवक्ता अरुण नैन के जन्मदिवस पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय पहल की गई। इस अवसर पर आरंभ नाम से नई सामाजिक पहल का शुभारंभ किया गया। अभियान के तहत लोगों को 101 फलदार, छायादार और औषधीय पौधे वितरित किए गए। साथ ही पौधों को लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम में अधिवक्ताओं, युवाओं और समाजसेवियों ने भाग लिया। अधिवक्ता अरुण नैन ने कहा कि प्रकृति हमें निरंतर संसाधन प्रदान करती है। अब समय है कि हम भी प्रकृति के संरक्षण के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अभियान के तहत नीम, तुलसी, पीपल, जामुन और आंवला सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे बांटे गए। इस मौके पर अधिवक्ता प्रवीण शर्मा, सचिव गौरव सहारण, साहिल नैन, विवेक श्योकंद, हरिनंदन, पूजा मलिक, मंदीप नैन, साहिल खटकड़, रिंकू श्योकंद, दक्ष कौशिक, चिराग कौशिक, अशोक गोयल, अजय नैन और नरवीर श्योकंद मौजूद रहे। संवाद