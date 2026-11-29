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जींद। मेरा युवा भारत जींद की ओर से रविवार को गांव पड़ाना स्थित निजी स्कूल में संडे ऑन साइकिल के 100वें संस्करण पर साइकिल रैली और नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य सतपाल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली स्कूल से शुरू होकर शामलो कलां गांव तक पहुंची और वापस स्कूल परिसर में संपन्न हुई। प्रतिभागियों ने करीब पांच किलोमीटर की दूरी तय की। खेल प्रशिक्षक रोहतास, अंकित, प्रवीन, पुलकित, प्रदीप, रजत और राकेश ने युवाओं को खेल एवं नियमित व्यायाम के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक लक्ष्य, मनीष जय हिंद, शुभम और विशाल ने आयोजन में सहयोग दिया। जिला युवा अधिकारी हरप्रीत के निर्देशन में हुए कार्यक्रम में युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया। आयोजकों ने कहा कि साइकिलिंग स्वास्थ्य सुधारने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक है। संवाद