Jind News: नेत्र जांच शिविर में 320 मरीजों की ओपीडी, 65 के होंगे निशुल्क ऑपरेशन

विज्ञापन





जींद। लायंस क्लब जींद सिटी की ओर से अग्रवाल धर्मशाला में 59वां निशुल्क नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर लगाया गया। शिविर में 320 मरीजों की आंखों की जांच की गई, जबकि 65 मरीजों के निशुल्क ऑपरेशन करवाए जाएंगे। चयनित मरीजों को ऑपरेशन के लिए दिल्ली भेजा गया है। शिविर में जांच से लेकर ऑपरेशन तक क्लब की ओर से खर्च वहन किया जाएगा। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संजय गांधी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उनके साथ रीजन अध्यक्ष पवन बंसल और जोन चेयरमैन धर्मजीत कुन्नर भी मौजूद रहे। क्लब के जिला प्रधान विकास मित्तल, अध्यक्ष सुरेश जिंदल, कोऑर्डिनेटर वीपी गर्ग और अन्य सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया। जिला प्रधान विकास मित्तल ने बताया कि अब तक क्लब की ओर से करीब 11 हजार लोगों के आंखों के ऑपरेशन करवाए जा चुके हैं। क्लब का प्रयास है कि जरूरतमंद लोगों को बेहतर दृष्टि उपलब्ध कराने के लिए ऐसे शिविर लगातार आयोजित किए जाते रहें। मित्तल ने बताया कि क्लब का 60वां नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर 17 नवंबर को अग्रवाल धर्मशाला में लगाया जाएगा।