विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सीआईए प्रभारी इंस्पेक्टर यादविंदर सिंह ने बताया कि सहायक उपनिरीक्षक अवतार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम कैथल रोड पर गांव हथो के नजदीक गश्त कर रही थी। इसी दौरान नरवाना की तरफ से बुलेट मोटरसाइकिल पर दो युवक आते दिखाई दिए।पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो युवकों ने मोटरसाइकिल वापस मोड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया। तलाशी लेने पर बाइक के टूल बॉक्स से 14.55 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शीशपाल उर्फ सपेला निवासी भैंसी माजरा और अनुज उर्फ बिट्टू निवासी गांव सारसा, जिला कुरुक्षेत्र के रूप में हुई है। पुलिस मामले की आगामी जांच कर रही है।थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि