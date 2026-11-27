Jind News: बुलेट मोटरसाइकिल के टूल बॉक्स से मिली 14.55 ग्राम हेरोइन, दो तस्कर गिरफ्तार
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:44 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
नरवाना। नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीआईए नरवाना की टीम ने कैथल रोड पर गांव हथो के नजदीक बुलेट मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को 14.55 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से बाइक भी बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ थाना सदर नरवाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सीआईए प्रभारी इंस्पेक्टर यादविंदर सिंह ने बताया कि सहायक उपनिरीक्षक अवतार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम कैथल रोड पर गांव हथो के नजदीक गश्त कर रही थी। इसी दौरान नरवाना की तरफ से बुलेट मोटरसाइकिल पर दो युवक आते दिखाई दिए।
पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो युवकों ने मोटरसाइकिल वापस मोड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया। तलाशी लेने पर बाइक के टूल बॉक्स से 14.55 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शीशपाल उर्फ सपेला निवासी भैंसी माजरा और अनुज उर्फ बिट्टू निवासी गांव सारसा, जिला कुरुक्षेत्र के रूप में हुई है। पुलिस मामले की आगामी जांच कर रही है।
विज्ञापन
थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि
सीआईए नरवाना की टीम ने गांव हथो के नजदीक कार्रवाई करते हुए दो युवकों को 14.55 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ थाना सदर नरवाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
विज्ञापन
सीआईए प्रभारी इंस्पेक्टर यादविंदर सिंह ने बताया कि सहायक उपनिरीक्षक अवतार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम कैथल रोड पर गांव हथो के नजदीक गश्त कर रही थी। इसी दौरान नरवाना की तरफ से बुलेट मोटरसाइकिल पर दो युवक आते दिखाई दिए।
विज्ञापन
पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो युवकों ने मोटरसाइकिल वापस मोड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया। तलाशी लेने पर बाइक के टूल बॉक्स से 14.55 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शीशपाल उर्फ सपेला निवासी भैंसी माजरा और अनुज उर्फ बिट्टू निवासी गांव सारसा, जिला कुरुक्षेत्र के रूप में हुई है। पुलिस मामले की आगामी जांच कर रही है।
विज्ञापन
थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि
सीआईए नरवाना की टीम ने गांव हथो के नजदीक कार्रवाई करते हुए दो युवकों को 14.55 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ थाना सदर नरवाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।