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नरवाना। श्री जयराम नेत्र, दंत, प्रसूति व सामान्य अस्पताल और अग्रवाल वैश्य समाज के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को विशाल निशुल्क चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी महाराज ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। शिविर में 117 मरीजों ने स्वास्थ्य जांच करवाकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से निःशुल्क परामर्श लिया। हिसार के वेदा अस्पताल से पहुंचे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. खुशविंदर शर्मा ने पेट, आंतों और पाचन तंत्र की बीमारियों के लक्षण, बचाव एवं उपचार की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनियमित दिनचर्या, फास्ट फूड और तनाव से गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी की उपयोगिता भी बताई।महाराज ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। अस्पताल प्रधान कैलाश सिंगला ने कहा कि अस्पताल का उद्देश्य बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं देना है। शिविर में विनोद मंगला, नरेश जैन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।