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Jhajjar-Bahadurgarh News: लाइन खराब होने से पेयजल सप्लाई ठप

Thu, 15 Oct 2026 02:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:42 AM IST
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Water supply disrupted due to line failure
फोटो-56: सेक्टर छह में टूटी पेयजल लाइन की मरम्मत करते कर्मचारी। संवाद
बहादुरगढ़। शहर के सेक्टर छह में मुख्य पेयजल पाइपलाइन खराब होने के कारण पिछले दो दिन से पानी की आपूर्ति बाधित रही। पेयजल संकट के चलते सेक्टर के करीब 2500 परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सेक्टरवासियों ने एचएसवीपी से पाइपलाइन की मरम्मत कर आपूर्ति बहाल करने की मांग की।
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जानकारी के अनुसार, सेक्टर छह में मकान नंबर 1539 के पास मुख्य पेयजल पाइपलाइन खराब हो गई थी। इसके कारण पानी की सप्लाई बाधित हो गई। लगातार दो दिन पानी नहीं आने से लोगों को घरेलू कामकाज निपटाने में दिक्कत हुई और उन्हें पानी की जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा।
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सेक्टर निवासी सोना आर्य, सतबीर सिंह, आरके जैन और कृष्ण कुमार ने बताया कि गर्मी के मौसम में पानी की जरूरत अधिक होती है। ऐसे में दो दिन तक आपूर्ति बाधित रहने से उनकी परेशानी बढ़ गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की।
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