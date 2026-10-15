Jhajjar-Bahadurgarh News: लाइन खराब होने से पेयजल सप्लाई ठप

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, सेक्टर छह में मकान नंबर 1539 के पास मुख्य पेयजल पाइपलाइन खराब हो गई थी। इसके कारण पानी की सप्लाई बाधित हो गई। लगातार दो दिन पानी नहीं आने से लोगों को घरेलू कामकाज निपटाने में दिक्कत हुई और उन्हें पानी की जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा।सेक्टर निवासी सोना आर्य, सतबीर सिंह, आरके जैन और कृष्ण कुमार ने बताया कि गर्मी के मौसम में पानी की जरूरत अधिक होती है। ऐसे में दो दिन तक आपूर्ति बाधित रहने से उनकी परेशानी बढ़ गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की।