Jhajjar-Bahadurgarh News: अंतरराष्ट्रीय हाइरॉक्स प्रतियोगिता में संदीप अहलावत ने हासिल किया दूसरा स्थान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:28 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:28 AM IST
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बहादुरगढ़। गुजरात के गांधीनगर में 26 से 28 नवंबर तक आयोजित अंतरराष्ट्रीय हाइरॉक्स प्रतियोगिता में बहादुरगढ़ रनर्स ग्रुप (बीआरजी) के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। संदीप अहलावत ने प्रो सोलो मुकाबले में ओवरऑल दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि राजेश रघुवंशी ने 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में सोलो और टीम ऑफ टू दोनों स्पर्धाओं में दूसरा स्थान प्राप्त किया।
बीआरजी के संस्थापक दीपक छिल्लर ने बताया कि प्रतियोगिता में भारत के अलावा यूके, कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। गोविंद दलाल ने प्रो सोलो मुकाबले को एक घंटे 23 मिनट में पूरा किया। वहीं टीम ऑफ टू में गोविंद दलाल और साहिल की जोड़ी चौथे स्थान पर रही।
राजेश रघुवंशी का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा। उन्होंने सितंबर 2026 में मुंबई में आयोजित हाइरॉक्स प्रतियोगिता में 1:44:58 घंटे के समय के साथ 55 प्लस आयु वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया था। इससे पहले दिल्ली और बेंगलुरु में भी वह बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं।
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दीपक छिल्लर ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी उपलब्धियां शहर के लिए गर्व की बात हैं। ग्रुप का उद्देश्य हर उम्र के लोगों को फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना है।
-फोटो 84 : गुजरात में आयोजित अंतरराष्ट्रीय हाइरॉक्स प्रतियोगिता में विजेता बीआरजी के धावक। स्रोत ग्रुप
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बीआरजी के संस्थापक दीपक छिल्लर ने बताया कि प्रतियोगिता में भारत के अलावा यूके, कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। गोविंद दलाल ने प्रो सोलो मुकाबले को एक घंटे 23 मिनट में पूरा किया। वहीं टीम ऑफ टू में गोविंद दलाल और साहिल की जोड़ी चौथे स्थान पर रही।
विज्ञापन
राजेश रघुवंशी का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा। उन्होंने सितंबर 2026 में मुंबई में आयोजित हाइरॉक्स प्रतियोगिता में 1:44:58 घंटे के समय के साथ 55 प्लस आयु वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया था। इससे पहले दिल्ली और बेंगलुरु में भी वह बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं।
विज्ञापन
दीपक छिल्लर ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी उपलब्धियां शहर के लिए गर्व की बात हैं। ग्रुप का उद्देश्य हर उम्र के लोगों को फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना है।
-फोटो 84 : गुजरात में आयोजित अंतरराष्ट्रीय हाइरॉक्स प्रतियोगिता में विजेता बीआरजी के धावक। स्रोत ग्रुप