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Jhajjar-Bahadurgarh News: रोहतक-मदार रेल सेवा शुरू

Thu, 15 Oct 2026 02:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:41 AM IST
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Rohtak-Madar rail service launched
झज्जर।रोहतक मदार रोहतक रेल सेवा का बुधवार से संचालन शुरू हो गया है। पहले दिन मदार की तरफ जाने वाली इस रेल में करीबन 20 यात्रियों ने सफर किया, जिसमें से 10 यात्री रिंग्स जाने वाले रहे। इसके अलावा पहले ही दिन रेल अपने निर्धारित समय से 17 मिनट देरी से झज्जर रेलवे स्टेशन पर पहुंची।
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इससे पहले यह रेल मदार से चलकर रोहतक पहुंची थी। इस दौरान रोहतक जाते समय भी यह रेल झज्जर रेलवे स्टेशन पर 23 मिनट देरी से पहुंची, लेकिन बाद में रोहतक तक यह रेल अपने निर्धारित समय से पहले ही पहुंच गई। इसके बाद रोहतक से यह रेल अपने निर्धारित समय पर चली और झज्जर रेलवे स्टेशन पर देरी से पहुंची।
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यह रेल आगामी 30 नवंबर तक संचालित की जाएगी। रिंग्स जाने वाले व अन्य यात्रियों को इसका फायदा होगा। पहले दिन राेहतक की तरफ करीबन 10 और मदार की तरफ करीबन 20 यात्रियों ने सफर किया है।
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