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Jhajjar-Bahadurgarh News: नहर में कूड़ा डालने वालों पर रहेगी पुलिस की नजर, सिंचाई विभाग ने मांगा पुलिस बल

Fri, 06 Nov 2026 02:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:37 AM IST
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Police to keep a watch on those dumping trash into the canal; Irrigation Department requests police personnel.
फोटो-55: नहर किनारे सफाई करता कर्मचारी। फाइल फोटो - फोटो : Archive
बहादुरगढ़। शहर से गुजर रही नहर में कूड़ा और पूजा सामग्री डालने वालों पर अंकुश लगाने के लिए सिंचाई विभाग ने पुलिस से मदद मांगी है। विभाग ने सेक्टर-छह थाना प्रभारी को पत्र लिखकर प्रतिदिन सुबह 8 से 10 बजे तक एक पुरुष और एक महिला पुलिसकर्मी तैनात करने का अनुरोध किया है।
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सेक्टर-6 की पहली, दूसरी और तीसरी पुलिया के आसपास तथा सेक्टर-7 की तरफ लोग घरेलू कचरा, पूजा सामग्री और अन्य अपशिष्ट नहर में डाल रहे हैं। इससे पानी दूषित हो रहा है। विभाग ने अपने कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई है, लेकिन लोगों को रोकने के दौरान विवाद होने की आशंका बनी रहती है।
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सिंचाई विभाग के एसडीओ नवीन ने बताया कि पुलिस की मौजूदगी से नहर में कूड़ा डालने वालों पर अंकुश लगाने के साथ कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।
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फोटो-55: नहर किनारे सफाई करता कर्मचारी। फाइल फोटो
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