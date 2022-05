{"_id":"6270b6d71f3d5b0bd1296a77","slug":"eid-celebrated-in-jhajjar","type":"story","status":"publish","title_hn":"झज्जर में मनी ईद: कड़ी सुरक्षा के बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर (हरियाणा) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 03 May 2022 10:30 AM IST