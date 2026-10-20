बेरी-गोच्छी रोड पर पेड़ से टकराई कार: सास-बहू की मौत, माता भीमेश्वरी देवी के दर्शन करने आ रहा था परिवार

बेरी-गोच्छी मार्ग पर नहर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में गांव गांव ठस्का म्हारा सोनीपत निवासी मुनेश व कोमल सास-बहू की मौत हो गई। कार में सवार एक परिवार के सदस्य माता भीमेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए बेरी आ रहे थे। इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार में सवार सास, बहू गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायल सास को उपचार के डीघल सीएचसी में भर्ती करवाया और बहू को पीजीआई एमएस रोहतक भर्ती करवाया गया, जहां दोनों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद मृतकों के परिवार में मातम छा गया।

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