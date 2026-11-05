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Jhajjar-Bahadurgarh News: वीडियो वायरल होने के बाद नहर किनारे कराई सफाई

Thu, 05 Nov 2026 02:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:36 AM IST
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Cleanup carried out along the canal bank after video went viral
फोटो-57: सेक्टर छह की पहली पुलिया के पास नगर किनारे सफाई करते सफाई कर्मचारी। संवाद
बहादुरगढ़। सेक्टर-6 में पुलिया के पास नहर किनारे गंदगी डाले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा होने के बाद नगर परिषद ने बुधवार को सफाई करवाई। कर्मचारियों ने जेसीबी और डंपर की मदद से कूड़े का उठान किया।
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समाजसेवी जयपाल सांगवान लंबे समय से लोगों को नहर में पूजा सामग्री और आसपास कूड़ा न डालने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए वे ‘सुनो नहरों की पुकार’ अभियान भी चलाते हैं। सफाई निरीक्षक सुनील हुड्डा ने बताया कि शिकायत मिलते ही मौके पर सफाई करवाई गई। लोगों को नहरों के आसपास गंदगी न फैलाने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है।
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