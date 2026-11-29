Jhajjar-Bahadurgarh News: कुएं में सड़ी-गली हालत में मिला बिहार के युवक का शव
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:29 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:29 AM IST
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बहादुरगढ़। गांव मांडोठी में शुक्रवार को तालाब के पास स्थित कुएं में एक युवक का शव सड़ी-गली हालत में मिला। मृतक की पहचान कालीचरण के रूप में हुई। वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला थे और गांव मांडोठी में रहता थे।
एक ग्रामीण ने कुएं में शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया। मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान की गई। इसके बाद शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया। शनिवार को परिजनों के बयान के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव उन्हें सौंप दिया गया।
जांच अधिकारी राजू ने बताया कि शुरुआती जांच में युवक की कुएं में दुर्घटनावश गिरने से मौत होने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने घटना को हादसा मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई की है। संवाद
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एक ग्रामीण ने कुएं में शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया। मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान की गई। इसके बाद शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया। शनिवार को परिजनों के बयान के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव उन्हें सौंप दिया गया।
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जांच अधिकारी राजू ने बताया कि शुरुआती जांच में युवक की कुएं में दुर्घटनावश गिरने से मौत होने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने घटना को हादसा मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई की है। संवाद
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