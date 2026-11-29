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एक ग्रामीण ने कुएं में शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया। मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान की गई। इसके बाद शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया। शनिवार को परिजनों के बयान के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव उन्हें सौंप दिया गया।जांच अधिकारी राजू ने बताया कि शुरुआती जांच में युवक की कुएं में दुर्घटनावश गिरने से मौत होने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने घटना को हादसा मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई की है। संवाद