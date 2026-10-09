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दिल्ली प्रदर्शन: बहादुरगढ़ पुलिस हाई अलर्ट पर, बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ी; दिल्ली जाने वालों को होगी परेशानी

Fri, 09 Oct 2026 02:56 PM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, बहादुरगढ़ (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, बहादुरगढ़ (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Fri, 09 Oct 2026 02:56 PM IST
सार

बॉर्डर पर बढ़ी हुई सुरक्षा जांच का असर दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों पर पड़ सकता है। बहादुरगढ़ से रोजाना बड़ी संख्या में लोग नौकरी और अन्य कार्यों के लिए दिल्ली जाते हैं। ऐसे में वाहन चालकों को जाम और देरी का सामना करना पड़ सकता है।

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Bahadurgarh police on high alert, security stepped up at Delhi border
जांच के तैनात पुलिस - फोटो : संवाद

विस्तार
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दिल्ली में 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर बहादुरगढ़ पुलिस हाई अलर्ट पर है। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के दिल्ली जाने की संभावना को देखते हुए हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

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प्रमुख स्थानों पर निगरानी बढ़ी
पुलिस ने टिकरी बॉर्डर, झाड़ौदा बॉर्डर, कांनोदा बॉर्डर, यूईआर-II और रोहद टोल सहित कई प्रमुख स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी है। इन नाकों पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है और दिल्ली जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके अतिरिक्त, मेट्रो स्टेशनों पर भी सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है।
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वरिष्ठ अधिकारियों का जायजा
सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। पुलिस का खुफिया तंत्र भी सक्रिय है और प्रदर्शन के मद्देनजर विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
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यात्रा में देरी की संभावना
बॉर्डर पर बढ़ी हुई सुरक्षा जांच का असर दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों पर पड़ सकता है। बहादुरगढ़ से रोजाना बड़ी संख्या में लोग नौकरी और अन्य कार्यों के लिए दिल्ली जाते हैं। ऐसे में वाहन चालकों को जाम और देरी का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस ने लोगों से जांच में सहयोग करने की अपील की है और यात्रियों को सलाह दी है कि वे घर से थोड़ा पहले निकलें तथा यात्रा से पहले ट्रैफिक व मेट्रो सेवाओं की जानकारी अवश्य लें।

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