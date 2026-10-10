Jhajjar-Bahadurgarh News: अवैध पिस्तौल सहित आरोपी गिरफ्तार

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बहादुरगढ़। सीआईए-वन बहादुरगढ़ की टीम ने अवैध देसी पिस्तौल सहित आसौदा निवासी आकाश को गिरफ्तार किया है। सीआईए-वन प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस टीम पीडीएम कॉलेज के पास मौजूद थी। इसी दौरान सूचना मिली कि आरोपी बहादुरगढ़-बेरी रोड पर पीडीएम पुल के नीचे अवैध हथियार लेकर खड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद की। आरोपी के खिलाफ थाना सेक्टर-6 में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। संवाद