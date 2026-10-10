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Jhajjar-Bahadurgarh News: अवैध पिस्तौल सहित आरोपी गिरफ्तार

Sat, 10 Oct 2026 03:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:05 AM IST
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Accused arrested with an illegal pistol.
बहादुरगढ़। सीआईए-वन बहादुरगढ़ की टीम ने अवैध देसी पिस्तौल सहित आसौदा निवासी आकाश को गिरफ्तार किया है। सीआईए-वन प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस टीम पीडीएम कॉलेज के पास मौजूद थी। इसी दौरान सूचना मिली कि आरोपी बहादुरगढ़-बेरी रोड पर पीडीएम पुल के नीचे अवैध हथियार लेकर खड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद की। आरोपी के खिलाफ थाना सेक्टर-6 में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। संवाद
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