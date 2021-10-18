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Hisar News: तुर्किये निर्मित जिगाना पिस्तौल के साथ युवक गिरफ्तार

Wed, 07 Oct 2026 12:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:27 AM IST
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Youth arrested with a Turkish-made Zigana pistol.
हिसार। सदर थाना पुलिस ने खरड़ अलीपुर निवासी जसबीर उर्फ जस्सू से तुर्किये निर्मित जिगाना .32 बोर पिस्तौल बरामद की है। पिस्तौल की कीमत करीब ढाई लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस के अनुसार यह पिस्तौल भारत में प्रतिबंधित है। जांच अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस टीम मय्यड़ में गश्त पर थी। इसी दौरान सूचना मिली कि खरड़ अलीपुर निवासी जसबीर उर्फ जस्सू मय्यड़-खरड़ मार्ग पर अपने फार्म हाउस के पास अवैध पिस्तौल लेकर खड़ा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसे काबू कर लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से पिस्तौल बरामद हुई, जिसकी बैरल पर अंग्रेजी में जिगाना .32 बोर लिखा था। लाइसेंस मांगे जाने पर वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पिस्तौल की कीमत करीब ढाई लाख रुपये आंकी गई है।
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पिस्तौल का विवरण
पुलिस के अनुसार यह हथियार लगातार फायरिंग और तेज गति के कारण अपराधियों व गैंगस्टरों के बीच चर्चित रहा है। अतीक अहमद और सिद्धू मूसेवाला से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामलों में भी इसका नाम सामने आया था। यह हथियार भारत में प्रतिबंधित है और इसे सीमा पार से अवैध रूप से लाए जाने की बात सामने आई है। यह सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक पिस्तौल है जो एक बार में 15 से 17 राउंड तक फायर कर सकती है। सातरोड कलां से गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर सुमित उर्फ पिन्नी से भी दो तुर्किये निर्मित पिस्तौल बरामद की गई थीं।
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