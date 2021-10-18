Hisar News: तुर्किये निर्मित जिगाना पिस्तौल के साथ युवक गिरफ्तार

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जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस टीम मय्यड़ में गश्त पर थी। इसी दौरान सूचना मिली कि खरड़ अलीपुर निवासी जसबीर उर्फ जस्सू मय्यड़-खरड़ मार्ग पर अपने फार्म हाउस के पास अवैध पिस्तौल लेकर खड़ा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसे काबू कर लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से पिस्तौल बरामद हुई, जिसकी बैरल पर अंग्रेजी में जिगाना .32 बोर लिखा था। लाइसेंस मांगे जाने पर वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पिस्तौल की कीमत करीब ढाई लाख रुपये आंकी गई है।पिस्तौल का विवरणपुलिस के अनुसार यह हथियार लगातार फायरिंग और तेज गति के कारण अपराधियों व गैंगस्टरों के बीच चर्चित रहा है। अतीक अहमद और सिद्धू मूसेवाला से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामलों में भी इसका नाम सामने आया था। यह हथियार भारत में प्रतिबंधित है और इसे सीमा पार से अवैध रूप से लाए जाने की बात सामने आई है। यह सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक पिस्तौल है जो एक बार में 15 से 17 राउंड तक फायर कर सकती है। सातरोड कलां से गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर सुमित उर्फ पिन्नी से भी दो तुर्किये निर्मित पिस्तौल बरामद की गई थीं।