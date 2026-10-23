हिसार में रेलवे स्टेशन पर हत्या: युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से किए 20 से 25 वार, हुई मौत, तीन अन्य हुए घायल
हिसार रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार देर शाम 18 वर्षीय करण सिंह की चाकू से हत्या कर दी गई। हमले में करण के तीन साथी भी घायल हुए। पुलिस जांच में जुटी है।
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हिसार रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार देर शाम करीब 7:30 बजे गांव जाखोद खेड़ा निवासी 18 वर्षीय करण सिंह की कुछ युवकों ने चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। हमलावारों ने उसके तीन साथियों गांव के ही मोनू, राहुल व शुभम को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। सभी को जीआरपी थाना पुलिस टीम जिला नागरिक अस्पताल लेकर गई वहां पर करण सिंह को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
दोनों पक्ष के लोग सालासर से ट्रेन में सवार होकर हिसार आ रहे थे। ट्रेन में किसी बात को लेकर दोनों गुटों में विवाद हो गया। हिसार के रहने वाले एक पक्ष से युवकों ने अपने साथियों को रेलवे स्टेशन हिसार के प्लेटफार्म नंबर तीन पर बुला लिया। वहां रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज ब्रिज पर हमला कर दिया। जीआरपी थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है। हमलावर मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है।