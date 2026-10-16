Hisar News: पहलवान ने फंदा लगा दी जान, सुसाइड नोट में तीन लोगों को ठहराया जिम्मेदार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बास थाने से जांच अधिकारी जय सिंह के मुताबिक संजय ने रिपोर्ट में बताया कि उसका चचेरा भाई धीरेंद्र बुधवार रात करीब आठ बजे घर आया था। खाना खाने के बाद वह भैंसों के बाड़े में सो गया। सुबह करीब पांच बजे पानी की सप्लाई आने पर वह अपने चाचा के परिवार को बताने गया। उसने गेट खोला तो बाडे़ में धीरेंद्र का शव फंदे पर लटका मिला। परिजनों को सूचना देने के साथ ही डायल 112 पर कॉल की। कुछ ही देर में पुलिस और सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारा। धीरेंद्र की पैंट की दायीं जेब से सुसाइड नोट मिला। इसमें उसने प्रेमनगर निवासी मनजीत और शक्ति व बिजली बोर्ड में प्रेमनगर में कार्यरत विक्की को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है।मां से बुधवार सुबह ही 48 हजार रुपये लेकर गया थासंजय ने पुलिस को बताया कि धीरेंद्र बुधवार सुबह अपनी मां से 48 हजार रुपये लेकर भिवानी गया था। मां ने उससे खैरियत पूछी तो उसने सब ठीक होने की बात कही थी। पुलिस ने परिजनों के बयान और सुसाइड नोट के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। फिलहाल लेनदेन को लेकर किसी विवाद की आशंका के एंगल से जांच की जा रही है।भिवानी में करता था कुश्ती का अभ्याससंजय ने बताया कि करीब तीन वर्ष पहले धीरेंद्र हिसार जिले की ओर से कुश्ती प्रतियोगिताओं में भाग लेता था। उसका चयन भिवानी के साई सेंटर में भी हो गया था लेकिन करीब दो वर्ष पहले पिता की मृत्यु के बाद उसने सेंटर छोड़ दिया। इसके बाद से भिवानी के भीम स्टेडियम में कुश्ती का अभ्यास कर रहा था। धीरेंद्र का एक बड़ा भाई भी है।