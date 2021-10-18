Hisar News: आज रात से बदलेगा मौसम, 15-16 को 10 जिलों में बारिश के आसार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रदेश के शेष 13 जिलों में बादल छाए रहेंगे। मौसम में बदलाव से तापमान में गिरावट आने की संभावना है जबकि 17 अक्तूबर के बाद उत्तरी जिलों में कुछ स्थानों पर कोहरे का प्रभाव भी दिख सकता है।मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि वर्तमान में उत्तर पाकिस्तान के आसपास एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके बुधवार रात उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में सक्रिय होने से दक्षिणी पंजाब के आसपास चक्रवातीय परिसंचरण बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से उत्तरी मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में मौसम प्रभावित होगा।उन्होंने बताया कि 15-16 अक्तूबर को हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहेगा। पंजाब से सटे हरियाणा के हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर और करनाल में बारिश की संभावना अधिक है। शेष हरियाणा और एनसीआर में बादलों की आवाजाही के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।मौसम विशेषज्ञ के अनुसार मौसम प्रणाली के प्रभाव से तापमान में एक बार फिर हल्की बढ़ोतरी हुई है और दिन व रात का तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। हालांकि, बारिश और तेज हवाओं के बाद तापमान में गिरावट आने के आसार हैं।