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उन्होंने बताया कि सत्यापन के लिए तीन दिन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके तहत एक दिसंबर को अन्य कृषि मशीनों, दो दिसंबर को लेजर लैंड लेवलर और तीन दिसंबर को रोटावेटर का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन की प्रक्रिया प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक चलेगी।सहायक कृषि अभियंता ने संबंधित किसानों और लाभार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि, समय और स्थान के अनुसार अपनी कृषि मशीनों को सत्यापन के लिए मौके पर उपलब्ध करवाएं। किसानों को स्वयं उपस्थित होकर मशीनों का भौतिक सत्यापन करवाना होगा।विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी लाभार्थी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय पर पहुंचें ताकि गठित कमेटी मोबाइल एप के माध्यम से सत्यापन की प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी कर सके। किसानों से इस कार्य में विभाग का सहयोग करने का आह्वान किया गया है।तीन स्थानों पर होगा सत्यापन :विभाग ने सत्यापन के लिए तीन स्थान निर्धारित किए हैं। बास ब्लॉक के किसानों की मशीनों का सत्यापन खांडाखेड़ी स्टेडियम में होगा। नारनौंद ब्लॉक के किसानों के लिए फायर ब्रिगेड कार्यालय के नजदीक और हांसी ब्लॉक के किसानों के लिए नई सब्जी मंडी ग्राउंड में व्यवस्था की गई है।