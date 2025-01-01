Hisar News: क्रिकेट मैच के बाद हिस्ट्रीशीटर की हत्या में तीन आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने बताया कि कैमरी गांव स्थित एसआर क्रिकेट ग्राउंड में रविवार रात मैच समाप्त होने के बाद तीन हथियारबंद बदमाशों ने हरिता निवासी नरेश व बयानाखेड़ा निवासी धर्मबीर पर फायरिंग की थी। नरेश की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि धर्मबीर उपचाराधीन है। वारदात के पीछे गैंगवार और पूर्व हत्या के एक मामले में गवाही देने की रंजिश सामने आई थी। नरेश पर हत्या सहित नौ और धर्मबीर के खिलाफ हत्या सहित सात प्राथमिकी दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों में शामिल सुनील को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अमित उर्फ मीता और अमित रावतखेड़ा को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।धर्मबीर ने हत्या मामले में दी थी गवाहीधर्मबीर ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वर्ष 2022 में उसके दोस्त संदीप उर्फ सेठी की राजस्थान के नागौर में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में वह चश्मदीद गवाह था। इसी रंजिश में दीप्ति गैंग से जुड़े तीनों बदमाशों ने हमला किया है। पुलिस ने आठ नामजदों पर प्राथमिकी दर्ज की थी। इनमें से तीन को गिरफ्तार कर लिया है। दीपक उर्फ दीप्ति, अनिल उर्फ छोटिया, नवीन, प्रवीण उर्फ पपल काजला और गोल बिश्नोई कालवास की तलाश की जा रही है।तीनों आरोपियों को घर से किया गिरफ्तारसूत्रों के अनुसार पुलिस ने तीनों आरोपियों को उनके घरों से गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में यह पुख्ता करेगी कि इन्होंने ही वारदात को अंजाम दिया या कोई और थे। तीनों के नाम प्राथमिकी में शामिल हैं। तीनों शूटरों में से एक की पहचान मंगाली निवासी अनिल उर्फ छोटिया के रूप में हुई थी। धर्मबीर ने अपने बयान में इसका नाम लिखवाया है।गंगवा में प्रॉपर्टी डीलर को दी थी धमकीआरोपी अमित रावतखेड़ा ने जनवरी 2024 में गंगवा में एक प्रॉपर्टी डीलर को दीपक उर्फ दीप्ति के नाम पर धमकी दी थी। आरोपी अमित उर्फ मीता राजस्थान के नागौर में सितंबर 2022 में हुई संदीप बिश्नोई उर्फ सेठी की हत्या मामले में शामिल रहा है।टीमों ने घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगालने, तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण करने और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की मदद से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरे घटनाक्रम, वारदात में प्रयुक्त हथियारों और इसके पीछे शामिल अन्य अपराधियों के संबंध में जांच जारी है।- सिद्धांत जैन, पुलिस अधीक्षक