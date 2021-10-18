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भारतीय टीम को ग्रुप-बी में रखा गया है। इस ग्रुप में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया, मेजबान कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान से होगा। प्रतियोगिता में शीर्ष चार स्थान हासिल करने वाली टीमें अगले वर्ष प्रस्तावित महिला विश्व हैंडबाल चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई करेंगी।सुरक्षा का चयन उनकी खेल प्रतिभा और निरंतर प्रदर्शन का परिणाम है। वह इससे पहले कई राज्यस्तरीय हैंडबाल प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुकी हैं। लाडवा के हैंडबाल कोच अशोक पूनिया और महावीर पूनिया ने बताया कि सुरक्षा ने लगातार मेहनत से अपनी पहचान बनाई है।उनके चयन पर गांव में खुशी का माहौल है। ग्राम पंचायत के सरपंच रामफल पूनिया, जिला परिषद सदस्य जसबीर लाडवा, पूर्व वरिष्ठ साई हैंडबाल कोच स्वरूप सिंह चहल, कोच सतपाल ढांडा, डीपीई कुलदीप नैन और पूर्व क्रिकेटर कुलदीप पूनिया ने उन्हें बधाई दी। ब्यूरो