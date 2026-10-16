Hisar News: गरबा के रंग, गुजराती ढंग... मिरर वर्क ब्लाउज की बढ़ी मांग

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मिरर वर्क वाले ब्लाउज, रंग-बिरंगे घाघरे और पारंपरिक कढ़ाई वाली ड्रेस खास आकर्षण बनी हुई हैं। बाजार में ये पोशाकें 2500 से 3000 रुपये तक में मिल रही हैं। वहीं, अधिक कीमत के कारण ड्रेस नहीं खरीदना चाहने वाली महिलाओं के लिए किराये पर लेने का विकल्प भी उपलब्ध है।गुजराती लुक वाली ड्रेस का बढ़ा आकर्षणगरबा ड्रेस में पारंपरिक गुजराती अंदाज को प्राथमिकता दी जा रही है। घाघरा-चोली के साथ रंगीन दुपट्टे, कढ़ाई और शीशे के काम वाली पोशाकें महिलाओं को आकर्षित कर रही हैं। महिलाएं अपने गरबा समूह और कार्यक्रम की थीम के अनुसार भी ड्रेस चुन रही हैं। बाजार में अलग-अलग रंगों और डिजाइनों के विकल्प उपलब्ध हैं।नवरात्र के दौरान गरबा और डांडिया ड्रेस की मांग बढ़ जाती है। इस बार गुजराती लुक वाली पोशाकें महिलाओं को ज्यादा पसंद आ रही हैं। मिरर वर्क वाले ब्लाउज और रंगीन घाघरे विशेष आकर्षण हैं। ग्राहक ड्रेस खरीदते समय उसके डिजाइन, रंग और पहनने में आराम का भी ध्यान रख रहे हैं। अच्छी डिजाइन वाली ड्रेस की कीमत करीब 2500 से 3000 रुपये तक है।-अनिल, दुकानदार।गरबा ड्रेस खरीदने के साथ किराये पर लेने का विकल्प भी महिलाओं को पसंद आ रहा है। कई महिलाएं केवल नवरात्र के कार्यक्रमों में पहनने के लिए ड्रेस किराये पर लेना चाहती हैं, ताकि खर्च कम रहे। गुजराती शैली की घेरदार ड्रेस, रंगीन चोली और मिरर वर्क वाले डिजाइन की मांग है। कुछ महिलाएं अपने समूह की सभी सदस्यों के लिए एक जैसी थीम वाली पोशाकें भी तलाश रही हैं।-मुकेश, दुकानदार।गरबा में पारंपरिक गुजराती ड्रेस पहनने का अलग ही आनंद है। मिरर वर्क वाले ब्लाउज और रंगीन घाघरे बहुत सुंदर लगते हैं। मैं ऐसी ड्रेस पसंद करती हूं, जिसमें पारंपरिक लुक के साथ पहनने में भी आसानी हो।-अनिता, ग्राहक।नवरात्र में गरबा के लिए ड्रेस खरीदने के बजाय किराये पर लेना भी अच्छा विकल्प है। इससे हर साल नई डिजाइन पहनने का मौका मिलता है और खर्च भी कम रहता है। गुजराती लुक वाली रंगीन ड्रेस और शीशे के काम वाले डिजाइन मुझे सबसे ज्यादा पसंद हैं।-प्रिया, ग्राहक।