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बरवाला रोड स्थित गांव तलवंडी राणा में आयोजित उत्सव में गोपूजन के बाद भव्य कवि सम्मेलन हुआ। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं।जबलपुर से आए कवि सुदीप भोला ने आज के दौर पर व्यंग्य करते हुए सुनाया, बाकी सब खुल्लम खुल्ला, पर मोबाइल में लॉक लगे। उनकी इस पंक्ति पर खूब ठहाके लगे। बदायूं से आईं कवयित्री सोनरूपा विशाल ने प्रेम की भावनाओं को इन पंक्तियों में व्यक्त किया, मन करता है ऐसा हो, तू बिल्कुल मुझ जैसा हो, मिलने का वादा तो कर, सच्चा-झूठा जैसा हो। उनकी कविता पर भी श्रोताओं ने तालियां बजाईं।पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा ने अपने चुटीले अंदाज में हास्य-व्यंग्य की प्रस्तुति दी। बरेली से डॉ. राहुल अवस्थी और फरीदाबाद से दिनेश रघुवंशी ने भी अपनी रचनाएं सुनाईं। कार्यक्रम का संचालन संजीव बांगा ने किया।आयोजन में एमसी संजय डालमिया, अभिनंदन गोयल, प्रदीप सर्राफ, विनय गर्ग, धर्मेंद्र गोयल, सुरेंद्र मित्तल, पुरुषोत्तम तायल और मुकेश गुप्ता ने सहयोग किया। संरक्षक शिव कुमार गोयल, बजरंग जिंदल, अश्वनी गर्ग, राजेश बंसल, सुरेश कुमार गर्ग, उपप्रधान ओमप्रकाश कोहली व सुरेंद्र गर्ग, महासचिव दिनेश गुप्ता, सचिव विजय गर्ग, सहसचिव वेद गोयल और कोषाध्यक्ष दयानंद सिंगला सहित अन्य लोग मौजूद रहे।मंत्री रणबीर गंगवा और विजय कौशिक रहे मुख्य अतिथिवार्षिक उत्सव में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और समाजसेवी एवं उद्योगपति विजय कौशिक मुख्य अतिथि रहे। विधायक सावित्री जिंदल की मौजूदगी में समाजसेवी एवं गोभक्त संदीप शाह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। गोधाम के प्रधान मोहित गुप्ता ने अतिथियों और कवियों का स्वागत किया तथा आयोजन में पहुंचे लोगों का आभार जताया।गोपूजन कर लिया गोसेवा का संकल्पगोशाला प्रभारी मनोज अग्रवाल ने बताया कि कवि सम्मेलन से पहले श्रद्धालुओं ने गोधाम में गोपूजन और परिक्रमा कर गोसेवा का संकल्प लिया। प्रधान मोहित गुप्ता ने कहा कि गोवंश का पोषण, संरक्षण और संवर्धन गोधाम का मुख्य उद्देश्य है। वार्षिक उत्सव के माध्यम से लोगों को गोसेवा और गोभक्ति की परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। उन्होंने लोगों से अपनी सामर्थ्य के अनुसार गोसेवा में योगदान देने का आह्वान किया।