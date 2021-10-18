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धरने पर बैठे विद्यार्थियों का कहना था कि मेस संचालकों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच आर्थिक एवं प्रबंधन संबंधी विवाद का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए भोजन बुनियादी जरूरत है। मेस बंद होने के कारण उन्हें बाहर से भोजन का इंतजाम करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों ने समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की।छात्र नेता वीरभान रतेरा ने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ भोजन जैसी जरूरी सुविधा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रशासन को उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि शनिवार सुबह 10 बजे तक मेस शुरू नहीं हुई तो विद्यार्थी दोबारा आंदोलन करेंगे।वीरवार को विश्वविद्यालय के चारों छात्रावासों की मेस बंद हो गई थीं। इसके बाद बीएच-1 और बीएच-2 की मेस दोबारा शुरू कर दी गईं। शुक्रवार को बीएच-3 की मेस भी खोल दी गई। बीएच-4 की मेस बंद रहने के कारण विद्यार्थियों ने धरना दिया।वर्जनविश्वविद्यालय के लड़कों के चार छात्रावासों में से तीन की मेस चालू हैं। केवल एक चार नम्बर छात्रावास का मेस बंद था। तीनों छात्रावास साथ साथ हैं। चार नम्बर छात्रावास के छात्र भी बाकी तीन मेस में खाना खा रहे थे। शनिवार से चार नम्बर छात्रावास का मेस भी शुरू हो जाएगा।-प्रो. संजीव ,चीफ वार्डन