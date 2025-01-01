फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Services from various departments are being provided under one roof at the Seva Setu camp.

Hisar News: सेवा सेतु कैंप में एक ही परिसर में मिल रहीं विभिन्न विभागों की सेवाएं

Tue, 06 Oct 2026 01:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Tue, 06 Oct 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
Services from various departments are being provided under one roof at the Seva Setu camp.
हांसी। नगर परिषद कार्यालय में आयोजित दो दिवसीय सेवा सेतु कैंप में नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की राष्ट्रीय सलाहकार एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. नेहा धवन ने सोमवार को कैंप का निरीक्षण कर विभिन्न विभागों की स्टॉलों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से नागरिकों को दी जा रही सेवाओं, प्राप्त शिकायतों और उनके समाधान की जानकारी ली।
विज्ञापन

धवन ने कहा कि ‘सेवा संकल्प अभियान’ का उद्देश्य जनसेवा एवं जनभागीदारी के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने नागरिकों से उपलब्ध सेवाओं और योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ‘सेवा सेतु कैंप’ नागरिकों के लिए प्रभावी एकल सेवा केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। ऐसे कैंपों से नागरिकों का समय बचता है और सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से पात्र लोगों तक पहुंचता है।
विज्ञापन

डीएमसी एवं अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन के मार्गदर्शन में आयोजित कैंप में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी एक ही स्थान पर मौजूद रहकर केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र नागरिकों के आवेदन करवाने और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। इस दौरान ईओ राजेंद्र सोनी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

इन सेवाओं का मिल रहा लाभ
कैंप में परिवार पहचान पत्र में संशोधन, नए आवेदन, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वरोजगार, रेहड़ी-पटरी संचालकों के ऋण, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं, आयुष और सौर ऊर्जा संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आयुष विभाग की ओर से स्वास्थ्य जांच, चिकित्सकीय परामर्श और आवश्यक दवाइयां दी जा रही हैं। सौर ऊर्जा विभाग द्वारा घरों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सोलर पैनल लगाने की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। डेयरी, मत्स्य पालन और अन्य स्वरोजगार योजनाओं के बारे में भी मार्गदर्शन दिया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed