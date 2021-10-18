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नारनौंद। पंचायतों और ब्लॉक समिति के बैंक खातों से बिना वाउचर लाखों रुपये की अदायगी का मामला सामने आया है। नारनौंद ब्लॉक की तीन ग्राम पंचायतों के खातों से 21.60 लाख और ब्लॉक समिति के खाते से दो दिन में 14 लाख रुपये निकाले गए। कापड़ो पंचायत के खाते से 11, 15 और 16 नवंबर को क्रमश: 10 लाख, डेढ़ लाख और डेढ़ लाख रुपये निकले। कोथ कलां से 11 व 12 नवंबर को 1.80-1.80 लाख और माढ़ा से 15 नवंबर को पांच लाख रुपये निकाले गए। वहीं बास ब्लॉक की बास बादशाहपुर पंचायत के खाते से भी सात लाख रुपये निकलने का मामला सामने आया है। एसएफसी योजना के खातों के बैंक स्टेटमेंट का मिलान करने पर अनियमितता सामने आई। भुगतान किसने किया और राशि कहां खर्च हुई, इसकी जांच की जा रही है। संवाद