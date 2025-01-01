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रोडवेज यूनियन ने 11-12 फीट चौड़ी सड़क को अपर्याप्त बताते हुए कम से कम 20 से 25 फीट चौड़ाई रखने की मांग की है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि सड़क संकरी रही तो बसें फंसेंगी और विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्व मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने भी सड़क की चौड़ाई पर सवाल उठाए हैं।रोडवेज यूनियन प्रधान संदीप जैनवास ने कहा कि सड़क कम से कम 20 से 25 फीट चौड़ी होनी चाहिए। संकरी सड़क होने से बसों के आवागमन में परेशानी होगी। यूनियन पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति की राजनीति के कारण यह विवाद खड़ा हो रहा है। उनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी की पूरी जमीन का उपयोग करके और जरूरत पड़ने पर मार्केट की जमीन लेकर सड़क का निर्माण पर्याप्त चौड़ाई में कराया जाना चाहिए।पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने बस अड्डे के पास जाम खत्म करने के लिए दो स्लिप रोड बनाने का प्रस्ताव दिया था। इनमें एक नागरिक अस्पताल और दूसरा क्लॉथ मार्केट की ओर बनाया जाना था। नागरिक अस्पताल की ओर स्लिप रोड बनकर तैयार हो चुका है।क्लॉथ मार्केट की ओर स्लिप रोड बनाने को लेकर व्यापारी विरोध कर रहे थे। विधायक सावित्री जिंदल ने भी उनका समर्थन किया था। बाद में मंत्री रणबीर गंगवा ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों से बातचीत की और 11-12 फीट चौड़ी सड़क पर सहमति बनी। इसके बाद सोमवार को क्लॉथ मार्केट की दीवार तोड़कर निर्माण कार्य शुरू कराया गया। अब रोडवेज यूनियन ने इस चौड़ाई को कम बताते हुए विरोध जता दिया है।पूर्व मंत्री ने भी उठाए सवालपूर्व मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि सड़क चौड़ी होनी चाहिए, ताकि इसका शहर को पूरा फायदा मिल सके। उन्होंने डिवाइडर पतला करने और लाल किले को वहां से हटाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि निजी स्वार्थ के बजाय पूरे शहर के हित को देखना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बस अड्डा शिफ्ट कराने के लिए भी उन्होंने पूरी योजना तैयार कराई थी, लेकिन तब भी कुछ लोगों ने अड़ंगा लगाया था। बस अड्डा दूसरी जगह शिफ्ट होने से किसी के व्यापार पर असर नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों के कारण पूरा शहर परेशान हो रहा है।बरवाला चुंगी स्लिप रोड पर काम शुरूबरवाला चुंगी पर भी स्लिप रोड का निर्माण शुरू हो गया है। इससे पड़ाव चौक की ओर से बस अड्डे आने वाले वाहन चालकों को फायदा होगा। ऐसे वाहनों को ऑटो मार्केट की ओर से स्लिप रोड दिया जाएगा। इससे उन्हें चौक पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।स्लिप रोड को लेकर हमने सहमति बनाई है। क्लॉथ मार्केट की दीवार तोड़कर काम शुरू कर दिया गया है। लोगों को जल्द राहत मिलेगी। क्लॉथ मार्केट की तरफ सड़क की चौड़ाई 15 फीट रखेंगे। जरूरत हुई तो दूसरी ओर इसे बढ़ाया जा सकता है। इंजीनियरिंग विंग इस पर काम कर रही है।- रणबीर गंगवा, मंत्री, पीडब्ल्यूडी, हरियाणा।