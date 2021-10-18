फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Rental agreement created using forged signatures of a deceased person; attempt to usurp property.

Hisar News: मृत व्यक्ति के फर्जी हस्ताक्षर कर बनाया किरायानामा, जायदाद हड़पने की कोशिश

Tue, 06 Oct 2026 12:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
Rental agreement created using forged signatures of a deceased person; attempt to usurp property.
हिसार। जायदाद हड़पने की नीयत से मृत व्यक्ति के फर्जी हस्ताक्षर कर किरायानामा तैयार करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से फर्जी किरायानामा और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मोबाइल फोन में फर्जी दस्तावेजों से संबंधित स्क्रीनशॉट मिले हैं। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन

सिविल लाइन थाने की जांच अधिकारी अंजू ने बताया कि विभू की शिकायत पर 11 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में बताया गया कि उसके पिता का 15 जनवरी को निधन हो चुका है और जिस मकान में वह परिवार सहित रह रहा है, वह उनकी दादालाई जायदाद है। आरोप है कि महिला आरोपी सुमन और उसके भाई सुखराम उर्फ दिपू ने जायदाद हड़पने की नीयत से 8 जून को फर्जी किरायानामा तैयार किया। इसमें शिकायतकर्ता के मृत पिता को मकान मालिक और सुखराम को किरायेदार दर्शाते हुए उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए। इसके आधार पर सुखराम ने 9 जून को मकान की पहली मंजिल पर बिजली मीटर लगवाने के लिए आवेदन किया।
विज्ञापन

जांच में सामने आए महत्वपूर्ण साक्ष्य
जांच के दौरान दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से रिकॉर्ड प्राप्त किया गया, जिससे फर्जी किरायानामे के आधार पर बिजली मीटर के लिए आवेदन किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने 4 अक्तूबर को सुखराम को उसके घर से गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर असल फर्जी किरायानामा बरामद किया गया। अदालत से एक दिन का पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर सीएससी सेंटर संचालक रोहताश को भी तफ्तीश में शामिल किया गया। इसके बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed