Hisar News: मृत व्यक्ति के फर्जी हस्ताक्षर कर बनाया किरायानामा, जायदाद हड़पने की कोशिश

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सिविल लाइन थाने की जांच अधिकारी अंजू ने बताया कि विभू की शिकायत पर 11 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में बताया गया कि उसके पिता का 15 जनवरी को निधन हो चुका है और जिस मकान में वह परिवार सहित रह रहा है, वह उनकी दादालाई जायदाद है। आरोप है कि महिला आरोपी सुमन और उसके भाई सुखराम उर्फ दिपू ने जायदाद हड़पने की नीयत से 8 जून को फर्जी किरायानामा तैयार किया। इसमें शिकायतकर्ता के मृत पिता को मकान मालिक और सुखराम को किरायेदार दर्शाते हुए उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए। इसके आधार पर सुखराम ने 9 जून को मकान की पहली मंजिल पर बिजली मीटर लगवाने के लिए आवेदन किया।जांच में सामने आए महत्वपूर्ण साक्ष्यजांच के दौरान दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से रिकॉर्ड प्राप्त किया गया, जिससे फर्जी किरायानामे के आधार पर बिजली मीटर के लिए आवेदन किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने 4 अक्तूबर को सुखराम को उसके घर से गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर असल फर्जी किरायानामा बरामद किया गया। अदालत से एक दिन का पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर सीएससी सेंटर संचालक रोहताश को भी तफ्तीश में शामिल किया गया। इसके बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया।