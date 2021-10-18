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Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Rain in 10 districts due to Western Disturbance; hailstorms in Kaithal and Kurukshetra.

Hisar News: पश्चिमी विक्षोभ से 10 जिलों में बारिश, कैथल-कुरुक्षेत्र में गिरे ओले

Mon, 12 Oct 2026 12:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:36 AM IST
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Rain in 10 districts due to Western Disturbance; hailstorms in Kaithal and Kurukshetra.
हिसार। पश्चिमी विक्षोभ के असर से रविवार को हरियाणा के 10 जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई जबकि कैथल और कुरुक्षेत्र में कहीं-कहीं हल्की ओलावृष्टि भी हुई। मौसम में आए बदलाव से दिन के तापमान में 8 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार आने वाले दिनों में भी पश्चिमी विक्षोभों के सक्रिय होने से मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा।
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मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि इस साल अल-नीनो परिस्थितियों के कारण हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में मानसून कमजोर रहा। मानसून की विदाई के बाद से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। इसके बाद एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए, लेकिन इनके प्रभाव से हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में ही बारिश हुई, जबकि अन्य क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही देखने को मिली।
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रविवार को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर और करनाल में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। कैथल और कुरुक्षेत्र में कहीं-कहीं हल्की ओलावृष्टि भी हुई। वहीं, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई।
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आगे ऐसा रहेगा मौसम
आने वाले दिनों में हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। एक पश्चिमी विक्षोभ इन क्षेत्रों से आगे निकल चुका है। इसके बाद 12 और 14 अक्तूबर को लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इनके प्रभाव से 14 से 16 अक्तूबर के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, दोनों पश्चिमी विक्षोभ कमजोर हो गए हैं। ऐसे में बादलों की आवाजाही और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है।
यहां-यहां हुई बारिश
- अंबाला : 39.0 एमएम
- करनाल : 17.0 एमएम
- कैथल : 32.5 एमएम
- कुरुक्षेत्र : 7.5 एमएम
- पंचकूला : 13.5 एमएम
- सिरसा : 0.5 एमएम
- यमुनानगर : 37.0 एमएम
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