Hisar News: पश्चिमी विक्षोभ से 10 जिलों में बारिश, कैथल-कुरुक्षेत्र में गिरे ओले

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मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि इस साल अल-नीनो परिस्थितियों के कारण हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में मानसून कमजोर रहा। मानसून की विदाई के बाद से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। इसके बाद एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए, लेकिन इनके प्रभाव से हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में ही बारिश हुई, जबकि अन्य क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही देखने को मिली।रविवार को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर और करनाल में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। कैथल और कुरुक्षेत्र में कहीं-कहीं हल्की ओलावृष्टि भी हुई। वहीं, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई।आगे ऐसा रहेगा मौसमआने वाले दिनों में हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। एक पश्चिमी विक्षोभ इन क्षेत्रों से आगे निकल चुका है। इसके बाद 12 और 14 अक्तूबर को लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इनके प्रभाव से 14 से 16 अक्तूबर के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, दोनों पश्चिमी विक्षोभ कमजोर हो गए हैं। ऐसे में बादलों की आवाजाही और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है।यहां-यहां हुई बारिश- अंबाला : 39.0 एमएम- करनाल : 17.0 एमएम- कैथल : 32.5 एमएम- कुरुक्षेत्र : 7.5 एमएम- पंचकूला : 13.5 एमएम- सिरसा : 0.5 एमएम- यमुनानगर : 37.0 एमएम