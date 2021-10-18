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इसका असर चंडीगढ़, गुरुग्राम और पानीपत जैसे प्रमुख शहरों के रूटों पर पड़ा है। डिपो की एकमात्र एसी बस भी चंडीगढ़ में खराब खड़ी है। कई सेवाएं बंद होने से 110 गांवों के यात्रियों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। बस स्टैंड परिसर में कूड़े के ढेर के बीच खड़ी बसें परिवहन व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर पेश कर रही हैं।हांसी से चंडीगढ़, पानीपत और गुरुग्राम के लिए तीन-तीन बसें बंद हैं। महिलाओं के लिए संचालित हांसी-हिसार और हांसी-लाडवा बस सेवाएं भी प्रभावित हैं।यात्री राधेश्याम और नवीन कुमार ने बताया कि वह डेढ़ घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं। समय पर बस नहीं मिलने से गंतव्य तक पहुंचने में देरी हो रही है और निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है।यूनियन ने दी आंदोलन की चेतावनी :हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन महासंघ के सब डिपो प्रधान मनजीत सोरखी ने बताया कि हांसी में 20 और हिसार में चार बसें खराब खड़ी हैं। उन्होंने मरम्मत व नियमित रखरखाव की मांग करते हुए धरने-प्रदर्शन की चेतावनी दी। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के पूर्व प्रधान राजबीर सिंह सिवाच ने बताया कि बसों में टायरों की कमी है और कई की बैटरियां खराब हैं। इससे रास्ते में बसें बंद होने का खतरा बना रहता है और चालक-परिचालक परेशान हैं।:::::::::::::::डिपो की 24 बसों के खराब होने से संबंधित मामला लिखित रूप में हिसार जीएम के पास भेज दिया गया है। बसों की तकनीकी खराबियों और मरम्मत से जुड़ा समाधान हिसार जीएम कार्यालय स्तर पर ही किया जाएगा। - सतबीर सिंह यादव, ट्रैफिक मैनेजर